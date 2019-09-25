‘Taraftarlarımız için kazanacağız’

SOFİANE Feghouli, cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesinde iddialı konuştu. Cezayirli futbolcu, “Taraftarımız açısından çok önemli bir maç. Taraftarlarımız için bu maçı kazanmak istiyoruz. Allah’ın yardımı, takım arkadaşlarımın motivasyonu ile olacak” dedi.

DİNLENMEMİ UYGUN BULDULAR

Antrenmanda soruları yanıtlayan Feghouli, “Taraftar olmadan Galatasaray var olamazdı. Onların vereceği destek çok önemli” derken, Yeni Malatya maçında oynamamasıyla ilgili de “Yaz boyunca çok fazla tatil yapamadım ve dinlenemedim. Bu nedenle sağlık ekibi ve teknik heyet dinlenmemi istedi. Bir sonraki maça da yüzde yüz çıkmam için önemliydi” dedi.

FENER’İ EVİNDE YENEBİLİRDİK

Hakem kararlarına yönelik tartışmaların hatırlatılması üzerine Feghouli, şunları söyledi: “Geçen sene, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzon maçlarını kazandık. Fener’i de kendi evinde yenebilirdik ama bazı kararlar lehimize olmadı. Hakemlerin iyi niyetli olduğunu ve bu maçta da iyi olacaklarını düşünüyorum. Kendi takımıma güveniyorum.”