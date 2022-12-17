Taraftarların gözü aydın! Eden Hazard transferi resmen bitti: Havalimanı dolup taşacak

Geçtiğimiz günlerde adı Galatasaray ile anılan Eden Hazard'ın yeni adresi belli oldu. Real Madrid'de gözden çıkarılan ve ocakta ayrılması beklenen Eden Hazard'ın İtalya Serie A ekiplerinden Inter'e imza atacağı ileri sürüldü.

REAL MADRİD'DE EDEN HAZARD İÇİN YOLUN SONU

La Liga ekibi Real Madrid'in 2019'un yazında Chelsea'den 115 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Eden Hazard, bir türlü beklentileri karşılayamadı. İspanyol ekibinde gözden çıkarılan Belçikalı oyuncunun ocakta takımdan ayrılması bekleniyor.

GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Real Madrid'den ayrılması beklenen Eden Hazard, geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılıların Hazard'ı kadrosuna katmak istediği ve görüşmelere başladığı iddia edilmişti.

VE EDEN HAZARD'IN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Belçikalı yıldız oyuncu Eden Hazard'ın yeni adresi belli oldu. İtalya basınında yer alan habere göre; Eden Hazard'ın yeni takımı Serie A ekiplerinden Inter olacak. Yıldız oyuncuyla anlaşmaya varan İtalyan ekibinin Real Madrid ile de anlaşmaya varması an meselesi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

BU SEZONKİ KARNESİ

Eden Hazard bu sezon Real Madrid'de yalnızca 6 maça çıktı ve bunların sadece 2'sinde ilk 11'deydi. Toplam 229 dakika süre alan 31 yaşındaki Belçikalı yıldız, 1 gol ve 1 asistle skora etki edebildi.