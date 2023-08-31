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Spor

Taremi transferine mali engel

31 yaşındaki forvet oyuncusu Mehdi Taremi'yi kadrosuna katmak isteyen Milan, Porto ile mali konularda anlaşmazlık yaşadı ve transferde durma noktasına geldi.

31 Ağustos 2023 Perşembe 17:15 - Güncelleme:
Taremi transferine mali engel
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Hücum hattını güçlendirmek isteyen Milan, Porto forması giyen Mehdi Taremi ile ilgileniyordu.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Milan ve Porto arasındaki transfer görüşmeleri mali anlaşmazlıklar nedeniyle durdu.

Milan'ın daha önce anlaşma sağladığı Taremi için Porto'ya 15 milyon euro'luk teklif yaptığı belirtilirken, bu miktarı taksit şeklinde ödemek istediği ifade edildi.

Porto'nun bu transferde taksitle ödeme seçeneğine sıcak bakmamasının ardından Milan'ın transfer görüşmelerini durdurduğu öne sürüldü.

TAREMI, MILAN'I İSTİYOR

Transferde kendi haklarının yüzde 15'ine sahip olan Taremi'nin Milan'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

ÇAYKUR RİZESPOR TRANSFER ETMİŞTİ

Çaykur Rizespor, Mehdi Taremi'yi 2016-2017 sezonu başında transfer etmişti. Bir süre Rize ekibi ile idmanlara çıktıktan sonra eski takımının taraftarlarının geri dönmesi için kendisi ve ailesini baskı altına aldığı yönünde iddialarda bulunarak, izin almadan ve sözleşme şartlarını yerine getirmeden Türkiye'den ayrılarak Persepolis ile sözleşme imzalamıştı.

PORTO PERFORMANSI

Porto ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan İranlı golcü, Portekiz ekibinde çıktığı 150 maçta 80 gol attı ve 49 asist yaptı.

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