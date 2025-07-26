Taremi'den Botafogo'ya ret! Avrupa'da kalmak istiyor

Sport Mediaset'in haberine göre Inter forması giyen Mehdi Taremi, Brezilya ekibi Botafogo'nun teklifini reddetti. İranlı forvet, Avrupa'da kalma kararını net bir şekilde ortaya koydu. Botafogo'nun ciddi bir teklif hazırlığında olduğu belirtilse de Taremi'nin bu teklifi geri çevirmesiyle transfer gerçekleşmedi.

33 yaşındaki golcünün temsilcileri şu anda İngiltere'deki iki Premier Lig kulübüyle görüşmeler yürütüyor. Ancak söz konusu kulüpler henüz resmi bir adım atmış değil.

Inter, Taremi için yaklaşık 10 milyon avroluk bir bonservis bekliyor. Oyuncunun geçtiğimiz yaz serbest statüde kadroya katılması nedeniyle bu rakamda indirime gidilmesi ihtimali de gündemde.