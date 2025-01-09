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Spor

Tarih belli oldu! İşte Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı

Galatasaray transferde kadrosuna önemli isimler katmak için düğmeye bastı. Sarı kırmızılı ekip, geçen yaz transfer döneminde İlkay Gündoğan'ın menajeriyle görüşmüş ancak transferde olumlu sonuç alamamıştı. İlkay Gündoğan'dan vazgeçmeyen Galatasaray, Manchester City'deki geleceği belirsizliğini koruyan oyuncu için yaz transfer döneminde yeniden harekete geçecek. İşte detaylar...

Haber Merkezi9 Ocak 2025 Perşembe 10:06 - Güncelleme:
Tarih belli oldu! İşte Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı
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Barcelona'ya transfer olduktan bir sezon sonra İspanyol devine veda eden ve Manchester City ile yeniden anlaşan İlkay Gündoğan'ın takımdaki geleceği belirsiz.

Manchester City'ye sezon başında imza atan İlkay Gündoğan'ın kontratı sezon sonunda bitiyor. Tecrübeli futbolcuyla gelecek sezon için ilgilenen takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor.

ESPN'de yer alan haberde sarı-kırmızılıların yaz transfer dönemi için İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istediği ve Manchester City'ye dönmeden önce de deneyimli futbolcunun menajerleriyle görüşüldüğü belirtildi.

Ara transfer döneminde İlkay Gündoğan'ın Manchester City'den ayrılma ihtimalinin düşük olduğu ancak yaz transfer döneminde bu transferin gerçekleşebileceği ifade edildi.

Haberde İlkay Gündoğan'ın futbol kariyerini sonlandırmadan önce Suudi Arabistan'da da forma giyebileceği ancak öncesinde Avrupa'da bir kulüpte daha oynayabileceğine dikkat çekildi.

Sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu bulunanan İlkay Gündoğan'la ilgili Manchester City'nin henüz bir karar almadığı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City ile 25 maça çıkan 34 yaşındaki orta saha iki gol ve bir asist kaydetti.

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