Spor

Tarih verdi! Burak Yılmaz ayrılığı duyurdu

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıkladı. İşte detaylar...

14 Aralık 2025 Pazar 17:23
Tarih verdi! Burak Yılmaz ayrılığı duyurdu
Süper Lig'de sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Gaziantep FK'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 2 hafta sonra takımın başında olmayacağını açıkladı.

Burak Yılmaz, maçın ardından flaş röportajda, "Açıkçası bizim adımıza utanç verici bir maç oldu. Göztepe tipik galibiyetini aldı. Hiçbir şey yapmadan, uzun toplarla, kornerden attıkları golle galip geldiler. Göztepe'ye saygı duymak lazım böyle galip geliyorlar ve çok başarılılar. Bu onların tarzı. Saygı duymak lazım. Penaltıyı kaçırdık, eksik falan umurumda değil. Bizim için çok büyük hayal kırıklığı." demişti.

