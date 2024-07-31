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Spor

Tarih yazmaya devam ediyor! Son şampiyon Mete Gazoz son 16'da

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonalarının son şampiyonu Mete Gazoz dün bireysel erkeler son 32 turunda Tayvanlı rakibini 6-2 mağlup ederek adını son 16 turunu yazdırdı. İşte detaylar...

Akşam31 Temmuz 2024 Çarşamba 08:57 - Güncelleme:
Tarih yazmaya devam ediyor! Son şampiyon Mete Gazoz son 16'da
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Tüm elit seviye okçuluk turnuvalarının son şampiyonu unvanına sahip milli okçumuz Mete Gazoz, Paris 2024 Oyunları'nda son 16 turuna kaldı. Okçuluk erkekler bireysel son 32 turunda Tayvan'dan Chih-Chun Tang'ı müthiş atışlarla 6-2 yenen Mete, son 16 turunda ev sahibi Fransa'dan Thomas Chirault ile eşleşti. Son 16 turu ve devamındaki turlar 4 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Öte yandan müsabakalar öncesi 25 yaşındaki sporcumuz adına yapılan anons, sosyal medyada gündem oldu. Başarılı okçu, Paris'te, "Son Olimpiyat, son Dünya ve son Avrupa şampiyonu Mete Gazoz" olarak anons edildi. Bu üç unvanı aynı anda elinde bulunduran tarihte tek okçu olan Mete Gazoz; Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takımımız ile Paris 2024'te takımlar kategorisinde bronz madalya elde etti.

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