Spor

Tarih yazmaya devam ediyor! Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. turda

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Macar Anna Bondar'ı 2-0 yenerek 3. tura yükseldi. İşte detaylar...

21 Ocak 2026 Çarşamba 08:59
Tarih yazmaya devam ediyor! Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. turda
Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Macar Anna Bondar'ı 2-0 yenerek 3. tura yükseldi.

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Sönmez, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ikinci tur maçında dünya 74 numarası Bondar ile karşılaştı.

7. kortta oynanan ve toplam 1 saat 30 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden 23 yaşındaki Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. tura yükselme başarısını gösteren ilk Türk sporcu oldu.

Rakibinin 4 kez servisini kıran milli tenisçi, doğrudan puan kazandıran vuruşlarda (winner) 24'e 10 üstünlük sağlarken, 20 basit hatayla maçı tamamladı.

Sönmez, üçüncü tur mücadelesinde Yulia Putintseva (Kazakistan)-Elsa Jacquemot (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

