A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk hedefini gerçekleştirdi. C Grubu ilk maçında Hollanda karşısında 2-0'dan geri dönen Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti'ne de benzer tarifeyi uyguladı. İlk seti kaybeden Ay-Yıldızlılar, özellikle Melissa Vargas'ın üstün voleyboluyla karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı. Üç sette de baştan sona üstün oynayan başarılı takımımız, ilk maça göre daha baskın şekilde kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

BU KEZ DAHA ERKEN AÇILDIK

İlk seti Dominik Cumhuriyeti 25-21'lik skorla aldı. Ancak setin sonlarına doğru takımımız geri dönüş sinyalini yakmıştı. İkinci sete fırtına gibi başladık; 24-18 kazandık. 25-21'lik skorla da 3. setten galip ayrıldık. Son sette ise kalite farkı bariz şekilde ortaya çıktı. 4. seti de 25-15'lik skorla alan Filenin Sultanları, maçı 3-1'le kazandı. Kırmızı beyazlı takımımız kazandığı 2 maçla gruptan çıkmayı garantiledi, şimdi daha dişli bir rakip olan İtalya ile oynayacak.

ZEHRA GÜNEŞ GERİ DÖNDÜ

Sakatlığı sebebiyle Hollanda maçında yer almayan ve +1 olarak listede bulunan Zehra Güneş ise harika bir dönüş yaptı. Bloklarda farkını ortaya koyan başarılı orta oyuncu, özellikle dördüncü sette aldığı sayılarla hücuma da katkı verdi. Güneş ile tam takım olan Sultanlar, kalan maçlar için umut verdi. Öte yandan Avrupa'nın farklı ülkelerinden salona gelen Türk seyirciler, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da salonda izledi.