İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2024 Cuma / 4 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tarih yazmaya devam ediyoruz! Hatice Akbaş'tan Paris'te gümüş madalya
Spor

Tarih yazmaya devam ediyoruz! Hatice Akbaş'tan Paris'te gümüş madalya

Paris Olimpiyat Oyunları'nda ikinci gümüş madalya milli boksör Hatice Akbaş'tan geldi. 50 kilo finalinde Çinli Yuan Chang'e kaybeden milli boksör gümüş madalyayı ülkemize kazandırdı. İşte detaylar...

Akşam9 Ağustos 2024 Cuma 08:55 - Güncelleme:
Tarih yazmaya devam ediyoruz! Hatice Akbaş'tan Paris'te gümüş madalya
ABONE OL

Milli boksör Hatice Akbaş, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ikinci gümüş madalyamızı kazanan sporcu olarak tarihe geçti. 50 kilo fi nalinde Çinli sporcu Yuan Chang'a kaybeden Akbaş, gümüş alarak büyük bir gurur yaşattı. Şimdiye dek Olimpiyatlar'da 1 gümüş, 3 bronz madalya kazanan Türkiye, Hatice'nin gümüş madalya zaferi ile madalya sayısını 5'e yükseltti. Son 16 Turu'nda Echegaray, çeyrek fi nalde Mungsunsetseg ve yarı fi nalde Güney Koreli rakibi I.J Im'ı mağlup eden başarılı boksör, fi nalde de Chang karşısında altına yaklaştı ama gümüşle teselli buldu.

2001'de kick-boks ve muay thai ile spora başlayan Hatice, 4 yıl hiçbir malzemesi olmadan sadece gölge boksu yaparak Türkiye ve Balkan şampiyonalarına katıldı, 2014'te resmi olarak boksa geçti. 2014'ten bu yana Avrupa ve Dünya şampiyonalarında çok sayıda madalya kazandı... Hatice ile birlikte 3 madalyamız bokstan geldi. Son Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Paris'e çeyrek fi nalde veda ederken Esra Yıldız Kahraman ise bronz madalya kazanma başarısı göstermişti. Finale kalan Buse Naz Çakıroğlu da 50 kiloda altın maçına çıkacak...

  • paris olimpiyatları
  • hatice akbaş
  • gümüş madalya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.