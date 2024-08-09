Milli boksör Hatice Akbaş, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ikinci gümüş madalyamızı kazanan sporcu olarak tarihe geçti. 50 kilo fi nalinde Çinli sporcu Yuan Chang'a kaybeden Akbaş, gümüş alarak büyük bir gurur yaşattı. Şimdiye dek Olimpiyatlar'da 1 gümüş, 3 bronz madalya kazanan Türkiye, Hatice'nin gümüş madalya zaferi ile madalya sayısını 5'e yükseltti. Son 16 Turu'nda Echegaray, çeyrek fi nalde Mungsunsetseg ve yarı fi nalde Güney Koreli rakibi I.J Im'ı mağlup eden başarılı boksör, fi nalde de Chang karşısında altına yaklaştı ama gümüşle teselli buldu.

2001'de kick-boks ve muay thai ile spora başlayan Hatice, 4 yıl hiçbir malzemesi olmadan sadece gölge boksu yaparak Türkiye ve Balkan şampiyonalarına katıldı, 2014'te resmi olarak boksa geçti. 2014'ten bu yana Avrupa ve Dünya şampiyonalarında çok sayıda madalya kazandı... Hatice ile birlikte 3 madalyamız bokstan geldi. Son Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, Paris'e çeyrek fi nalde veda ederken Esra Yıldız Kahraman ise bronz madalya kazanma başarısı göstermişti. Finale kalan Buse Naz Çakıroğlu da 50 kiloda altın maçına çıkacak...