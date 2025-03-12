İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2025 Çarşamba / 13 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5974
  • EURO
    39,9942
  • ALTIN
    3445.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tarihe geçecek bonservis! Kenan Yıldız dünya devine hayırlı olsun
Spor

Tarihe geçecek bonservis! Kenan Yıldız dünya devine hayırlı olsun

Kenan Yıldız için Juventus serüveni son bulmaya çok yakın. Milli futbolcunun yeni adresini İngiliz basını duyurdu. Kenan Yıldız tarihe geçecek bir bonservisle imza atacak. İşte detaylar…

12 Mart 2025 Çarşamba 18:27 - Güncelleme:
Tarihe geçecek bonservis! Kenan Yıldız dünya devine hayırlı olsun
ABONE OL

Eski günlerinden uzakta bir performans ortaya koyan Juventus'ta takımın gelecek vadeden en önemli ismi olan Kenan Yıldız için talipler artmaya devam ediyor. Serie A'da Şampiyonlar Ligi potasına girememesi durumunda kadroda ciddi bir revizyona gitmesi beklenen Torino ekibinde ayrılığı en muhtemel isim ise Kenan Yıldız oldu. Genç futbolcu için Premier Lig devi devreye girdi.

MAVİLERİN HEDEFİ KENAN YILDIZ

Chelsea, Kenan Yıldız transferini bitirmek için harekete geçti. İngiliz basınında yer alan haberde; Londra ekibinin yaz aylarında Juventus'un kapısını 80 milyon euroluk bir teklifle çalacağını aktardı. İtalyan temsilcisinin ise teklifi kabul etme fikrine yakın olduğu bilgisi haberin detayları arasında yer aldı. Öte yandan Kenan Yıldız'ın kariyerine Premier Lig'de devam etmeye sıcak baktığına değinildi.

CHELSEA'NİN RAKİBİ LİVERPOOL

Kenan Yıldız yarışında Chelsea'nin yanı sıra bir başka Premier Lig devi Liverpool da bulunuyor. İki İngiliz ekibinin yaz aylarında 19 yaşındaki yetenek için kıyasıya bir yarışa girmesi bekleniyor.

41 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Juventus formasıyla 41 maçta sahaya çıkan Kenan Yıldız takımı adına 6 gol ve 4 asist ile skora katkı sağladı. Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro olarak belirlendi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.