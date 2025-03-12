Eski günlerinden uzakta bir performans ortaya koyan Juventus'ta takımın gelecek vadeden en önemli ismi olan Kenan Yıldız için talipler artmaya devam ediyor. Serie A'da Şampiyonlar Ligi potasına girememesi durumunda kadroda ciddi bir revizyona gitmesi beklenen Torino ekibinde ayrılığı en muhtemel isim ise Kenan Yıldız oldu. Genç futbolcu için Premier Lig devi devreye girdi.

MAVİLERİN HEDEFİ KENAN YILDIZ

Chelsea, Kenan Yıldız transferini bitirmek için harekete geçti. İngiliz basınında yer alan haberde; Londra ekibinin yaz aylarında Juventus'un kapısını 80 milyon euroluk bir teklifle çalacağını aktardı. İtalyan temsilcisinin ise teklifi kabul etme fikrine yakın olduğu bilgisi haberin detayları arasında yer aldı. Öte yandan Kenan Yıldız'ın kariyerine Premier Lig'de devam etmeye sıcak baktığına değinildi.

CHELSEA'NİN RAKİBİ LİVERPOOL

Kenan Yıldız yarışında Chelsea'nin yanı sıra bir başka Premier Lig devi Liverpool da bulunuyor. İki İngiliz ekibinin yaz aylarında 19 yaşındaki yetenek için kıyasıya bir yarışa girmesi bekleniyor.

41 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Juventus formasıyla 41 maçta sahaya çıkan Kenan Yıldız takımı adına 6 gol ve 4 asist ile skora katkı sağladı. Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro olarak belirlendi.

Star Gazetesi