İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2024 Çarşamba / 5 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7602
  • EURO
    33,0295
  • ALTIN
    1967.47
  • BIST100
    9072.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tarihe geçecek bonservis teklif etti! Erden Timur'dan Georgiy Sudakov bombası
Spor

Tarihe geçecek bonservis teklif etti! Erden Timur'dan Georgiy Sudakov bombası

Galatasaray gelecek yaz dönemi için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Shakhtar Donetsk'te forma giyen Georgiy Sudakov tarihe geçecek bir bonservis teklifinde bulundu. İşte Georgiy Sudakov haberinin detayları...

14 Şubat 2024 Çarşamba 18:25 - Güncelleme:
Tarihe geçecek bonservis teklif etti! Erden Timur'dan Georgiy Sudakov bombası
ABONE OL

Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden oluşturmaya başladı. Sarı kırmızılılar, ligde ve Avrupa'da şampiyonluk hedefini önümüzdeki sene de gerçekleştirmek isterken, kadrosunu da güçlendirmeye çalışıyor. Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Cimbom, rotasını Ukrayna'ya çevirdi.

GEORGİY SUDAKOV İÇİN 18 MİLYON EURO

Ukrayna basının haberine göre; Galatasaray, Tete'nin eski takımı Shakhtar Donetsk'in genç yıldızı olan Georgiy Sudakov'u transfer etmek istiyor. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Ukrayna ekibine, 21 yaşındaki futbolcu için 18 milyon euro teklif etti. Shakhtar ekibi ise bu teklife olumsuz dönüş yaptı. Cimbom, yaz dönemine doğru genç oyuncu için tekrar harekete geçecek.

DEVLER PEŞİNDE

Performansıyla büyüleyen yıldız futbolcuyu, Bayern Münih, Manchester City, Liverpool, Juventus ve Barcelona'da yakında takip ediyor. Ukrayna temsilcisinin bonservis beklentisi ise minimum 30 milyon euro olduğu belirtildi.

12 KAT DAHA DEĞERLENDİ!

2022 Aralık'ta 1.5 milyon euro değeri olan yıldız oyuncunun değeri 1 sene için 18 milyon euroya çıkarak 12 kat arttı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.