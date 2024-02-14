Tarihe geçecek bonservis teklif etti! Erden Timur'dan Georgiy Sudakov bombası

Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden oluşturmaya başladı. Sarı kırmızılılar, ligde ve Avrupa'da şampiyonluk hedefini önümüzdeki sene de gerçekleştirmek isterken, kadrosunu da güçlendirmeye çalışıyor. Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Cimbom, rotasını Ukrayna'ya çevirdi.

GEORGİY SUDAKOV İÇİN 18 MİLYON EURO

Ukrayna basının haberine göre; Galatasaray, Tete'nin eski takımı Shakhtar Donetsk'in genç yıldızı olan Georgiy Sudakov'u transfer etmek istiyor. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Ukrayna ekibine, 21 yaşındaki futbolcu için 18 milyon euro teklif etti. Shakhtar ekibi ise bu teklife olumsuz dönüş yaptı. Cimbom, yaz dönemine doğru genç oyuncu için tekrar harekete geçecek.

DEVLER PEŞİNDE

Performansıyla büyüleyen yıldız futbolcuyu, Bayern Münih, Manchester City, Liverpool, Juventus ve Barcelona'da yakında takip ediyor. Ukrayna temsilcisinin bonservis beklentisi ise minimum 30 milyon euro olduğu belirtildi.

12 KAT DAHA DEĞERLENDİ!

2022 Aralık'ta 1.5 milyon euro değeri olan yıldız oyuncunun değeri 1 sene için 18 milyon euroya çıkarak 12 kat arttı.

Star Gazetesi