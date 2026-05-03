  • Tarihe geçecek bonservis! Uğurcan Çakır transferini resmen duyurdular
Tarihe geçecek bonservis! Uğurcan Çakır transferini resmen duyurdular

Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Uğurcan Çakır, başarılı performansıyla taliplerini artırıyor. Milli kaleciye daha önce Bayern Münih'in talip olduğu aktarılırken, İngiliz devi de transfer yarışına dahil oldu. Öte yandan Galatasaray'ın tecrübeli kaleci için bonservis beklentisi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ3 Mayıs 2026 Pazar 09:32
Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı yıldız kaleci Uğurcan Çakır, performansıyla göz dolduruyor.

Sezon sonuna doğru yıldız futbolcunun talipleri artarken, İngiltere'nin dev ekibi de Uğurcan için devreye girdi.

İNGİLİZ EKİBİ, UĞURCAN ÇAKIR İÇİN DEVREDE

Aktarılan haberlere göre; Premier Lig devi Arsenal, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde milli kaleciyi izledi.

İngiliz ekibi, gözlemcilerin olumlu rapor verdiği Uğurcan için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Arsenal yaz transfer döneminde tecrübeli file bekçisi için teklif yapmayı planlarken, Galatasaray'ın da bonservis beklentisi ortaya çıktı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Galatasaray yönetiminin, Uğurcan Çakır için 60 milyon eurodan düşük teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi.

BAYERN MÜNİH DE TALİP!

Öte yandan Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih, emekliye ayrılmaya hazırlanan kalecisi Manuel Neuer'in de yerini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bavyera ekibinin, transfer listesinin başında Uğurcan Çakır'ın olduğu belirtiliyor.

SEZON KARNESİ

30 yaşındaki kaleci bu sezon Galatasaray kalesinde 41 kez görev alırken, 14 maçta kalesini gole kapadı ve toplamda 41 gol yedi.

