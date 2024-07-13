Gabriel Paulista ve Rafa Silva hamleleriyle transfer dönemine giriş yapan Beşiktaş, bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Lazio forması giyen tecrübeli forvet Ciro Immobile ile anlaşma sağladı. Alınan bilgilere göre; Kara Kartal, Çizme ekibine 3 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Yıldız oyuncu ise yıllık 6 milyon euro net kazanç karşılığında Türkiye'ye gelmeyi kabul etti. Ciro Immobile, resmi imzayı atarak kendisini 2 yıllığına siyah beyazlı renklere bağlayacak.

İMZASIYLA TARİHE GEÇECEK

2019-20 sezonunda 'Altın Ayakkabı' ödülünü kazanan başarılı oyuncu, attığı imzayla birlikte tarihe geçecek. 1.85'lik forvet, Tanju Çolak ve Mario Jardel'in ardından Türkiye'de bu ödüle sahip olarak top koşturan 3. futbolcu olacak. Ciro, ödülü aldığı sezon Lazio formasıyla ligde 37 maça çıkarak 36 kez gol sevinci yaşamıştı. Ödül, UEFA üyesi ülkelerin birinci seviye liglerinde sezon içinde attığı gol sayısının ile lige ait katsayıyla çarpılmasıyla oluşturulan puana göre veriliyor. İtalyan golcü Ciro Immobile, 72 puanla 'Altın Ayakkabı' sahibi olmuştu.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Kariyerine 2005-06 sezonunda Salernitana altyapısında başlayan Ciro, Juventus'un da tedrisatından geçerek burada as takıma çıktı. Grosseto ve Pescara gibi kulüplerde kiralık olarak forma giyen golcü oyuncu, 2012-13 sezonunda Juventus'tan Genoa'ya transfer oldu. Juventus, 4 milyon euroya sattığı oyuncusunu sonraki sezon 2.75 milyon euroya geri aldı ve Torino'ya 13.50 milyon euroya gönderdi. Sonrasında sırasıyla B.Dortmund ve Sevilla formalarını terleten Immobile, 2016-17 sezonundan bu yana Lazio'da oynuyordu. Yıldız forvet, geride kalan sezonda 43 karşılaşmaya çıkarak 11 gol attı.