Tarihe geçecek rakam! Ersin Destanoğlu'na dev teklif

9 Mart 2022 Çarşamba 00:07 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 00:07

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Geçtiğimiz yaz transferi yapamayan Nice'ın siyah-beyazlı takımla pazarlık masasına oturduğu öğrenildi. Beşiktaş ise Ersin Destanoğlu için en az 13 milyon euroluk teklif bekliyor.

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ERSİN DESTANOĞLU İÇİN 13 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Fransız ekibi Nice'ın geçtiğimiz yaz Ersin Destanoğlu'na yaptığı 7 milyon euroluk teklif siyah-beyazlılar tarafından yetersiz bulunmuş ve reddedilmişti. Beşiktaş'ın ise Ersin Destanoğlu için 13 milyon euro beklediği ancak yapılan pazarlıklarla transferin 11-12 milyon civarı bir rakama tamamlanabileceği öğrenildi.

ERSİN DESTANOĞLU, BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇEBİLİR

Ersin Destanoğlu'nun 8 milyon euro ve üstü bir rakama gerçekleşmesi halinde genç kaleci, Beşiktaş tarihinin en pahalı 3. transfer satışı olacak.

Beşiktaş'ın en yüksek transfer satışları ise şöyle:

1. Cenk Tosun: 22 milyon euro

2. Demba Ba: 13 milyon euro

3. John Carew: 7,6 milyon euro

4. Jose Sosa: 7,5 milyon euro

5. Marcelo: 7,5 milyon euro