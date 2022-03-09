Tarihe geçecek rakam! Ersin Destanoğlu'na dev teklif

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Geçtiğimiz yaz transferi yapamayan Nice'ın siyah-beyazlı takımla pazarlık masasına oturduğu öğrenildi. Beşiktaş ise Ersin Destanoğlu için en az 13 milyon euroluk teklif bekliyor.
Fransız ekibi Nice'ın geçtiğimiz yaz Ersin Destanoğlu'na yaptığı 7 milyon euroluk teklif siyah-beyazlılar tarafından yetersiz bulunmuş ve reddedilmişti. Beşiktaş'ın ise Ersin Destanoğlu için 13 milyon euro beklediği ancak yapılan pazarlıklarla transferin 11-12 milyon civarı bir rakama tamamlanabileceği öğrenildi.
Ersin Destanoğlu'nun 8 milyon euro ve üstü bir rakama gerçekleşmesi halinde genç kaleci, Beşiktaş tarihinin en pahalı 3. transfer satışı olacak.
Beşiktaş'ın en yüksek transfer satışları ise şöyle:
1. Cenk Tosun: 22 milyon euro
2. Demba Ba: 13 milyon euro
3. John Carew: 7,6 milyon euro
4. Jose Sosa: 7,5 milyon euro
5. Marcelo: 7,5 milyon euro