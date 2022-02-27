Tarihe geçecek rakam! Mario Balotelli'ye talip olduklarını duyurdular

Star Gazetesi 27 Şubat 2022 Pazar 23:17 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 23:17

Mario Balotelli, Adana Demirspor'un tarihine geçebilir. En az 10 milyon euro bonservis geliri beklenen Mario Balotelli'ye İngiliz ekibi Fulham talip oldu. Eğer transfer beklenen bonservis bedeliyle gerçekleşirse kulüp ilk kez bir oyuncu satışından bu kadar kazanç elde etmiş olacak.

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FULHAM, MARIO BALOTELLI'YE TALİP OLDU

İtalya basınında yer alan haberlere göre; İngiltere Championship'te mücadele eden ve Premier Lig'e yükselmeye hazırlanan Fulham, Adana Demirspor'da yükselişe geçen yıldız golcü Mario Balotelli'ye talip oldu. İngiliz kulüp, golcü oyuncu için Adana Demirspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

MITROVIC YERİNE BALOTELLI

Fulham'ın golcüsü Aleksandar Mitrovic ile Juventus'un ilgilendiği ve yazın oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. Mitrovic'ten boşalan yerin ise Balotelli ile doldurulmasının planlandığı belirtildi.

TARİHE GEÇECEK

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un en az 10 milyon bonservis geliri elde etmeyi düşündüğü Mario Balotelli, eğer bu ücretle transfer olursa takımın bu zamana kadarki en pahalı satışı olarak tarihe geçecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

31 yaşındaki yıldız golcü, bu sezon 24 resmi maçta forma şansı bulurken 11 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulunarak başarılı bir performans sergiledi.