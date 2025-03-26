Benfica'da ikinci sezonunu geçiren Orkun Kökçü Portekiz ekibinde sezonun en başarılı isimlerinin başında geliyor. Bunun yanı sıra A Milli Takım formasıyla da iyi oyununu sürdüren genç orta saha için Avrupa devleri sıraya girdi. Orkun Kökçü için en istekli kulüp ise Feyenoord'dan eski hocası Arne Slot'un Liverpool'u oldu.

ORKUN KÖKÇÜ DÜNYA DEVİNE GİDİYOR

Premier Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Liverpool gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Ada basınında yer alan haberde; Orta sahaya takviye için düğmeye basan İngiliz ekibinin ilk sırasında Orkun Kökçü isminin yer aldığı belirtildi.

Haberin detaylarında teknik direktör Arne Slot'un eski öğrencisini ısrarla takımda görmek istediğine değinilirken Liverpool'un Orkun Kökçü için 50 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü.

PREMİER LİG'E SICAK BAKIYOR

Öte yandan Orkun Kökçü cephesinin Liverpool'dan gelecek olası teklifi kabul edeceği ifade edildi. Benfica'nın ise milli futbolcu için bonservis bedeli konusunda İngiliz ekibinin sınırlarını zorlayacağı ve Orkun Kökçü'yü kolay kolay elden çıkarmayacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 41 maçta görev alan Orkun Kökçü takımı adına 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi