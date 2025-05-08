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Spor

Tarihe geçmeye hazırlanıyor! Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi finalinde ilkin peşinde

İtalyan ekibi Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline yükselen milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu tarihe geçmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcu Şampiyonlar Ligi finalinde iki kez mücadele ederek önemli bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 12:33 - Güncelleme:
Tarihe geçmeye hazırlanıyor! Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi finalinde ilkin peşinde
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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele ederek tarihe geçecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde İtalya temsilcisi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain karşı karşıya gelecek.

"Devler Ligi"nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-3'ün rövanşında İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayan Inter, normal süresi 3-3 tamamlanan mücadelede rakibini uzatma devreleri sonunda 4-3 yenerek adını finale yazdırdı. Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. golünü bu maçta penaltıdan atarak takımının turu geçmesinde önemli rol oynadı.

Çalhanoğlu, final karşılaşmasında süre alması durumunda "Devler Ligi" finalinde oynayarak kupayı kazanan ilk milli futbolcu olma mücadelesi de verecek.

TÜRKLER ÜST ÜSTE 3. KEZ FİNALDE

Şampiyonlar Ligi finalinde milli futbolcular üst üste 3. kez boy gösterecek.

A Milli Takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2023'te İstanbul'da oynanan finalde Inter formasıyla Manchester City'ye karşı mücadele etti ve ikince oldu.

Arda Güler ise Real Madrid'in final oynadığı ve kupaya uzandığı 2024'te İspanyol ekibinin maç kadrosunda yer aldı.

Real Madrid karşısında forma giyen Borussia Dortmund'un milli futbolcusu Salih Özcan da final heyecanı yaşadı.

Çalhanoğlu, Paris Saint-Germain karşılamasında forma giymesi durumunda Türk futbolcuların finalde boy gösterme geleneğini sürdürecek.

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