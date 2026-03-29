  • Tarihe geçti! Japonya Grand Prix'sinde zafer Kimi Antonelli'nin
Spor

Tarihe geçti! Japonya Grand Prix'sinde zafer Kimi Antonelli'nin

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı olan Japonya Grand Prix'sini Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sırada tamamladı.

HABER MERKEZİ29 Mart 2026 Pazar 10:08
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışı Japonya'da koşuldu.

Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden yapılan mücadeleyi Mercedes pilotu Kimi Antonelli kazandı.

Antonelli'nin ardından Oscar Piastri ikinci olurken, üçüncülüğü ise Charles Leclerc elde etti.

TARİHE GEÇTİ

Genç pilot Kimi Antonelli, bu sonuçla birlikte Formula 1 tarihine geçti.

İtalyan sürücü, üst üste iki yarış kazanan en genç pilot olurken aynı zamanda Formula 1 tarihinin en genç şampiyona lideri unvanını da ele geçirdi.

