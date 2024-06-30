Tarihi alanda 70 bin kişilik milli maç coşkusu

Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Almanya'da maçlara giremeyen taraftarlar, yayınlara erişim konusunda da sıkıntı yaşıyor. Turnuva başlamadan önce hangi müsabakaların şehir meydanlarında gösterilip gösterilmeyeceğine dair karar verilmişti ancak Türk taraftarların gösterdiği büyük ilgi sonrası istisnai bir adım atıldı. Salı günü Son 16 Turu'nda Avusturya ile oynayacağımız karşılaşma, Almanya'nın tarihi sembollerinden birinden izlenilecek.

BU MAÇ İÇİN İSTİSNAİ ADIM

Maçlara gidemeyen ve yayınları evde izleme konusunda problem yaşayanlar için Berlin'deki tarihi sembol, Brandenburg Kapısı'na dev ekran kuruldu. Alman basınında, Türkiye-Avusturya karşılaşması için alınan bu karar hakkında "Geniş Türk topluluğu hakkında istisnai bir adım. Sadece Alman maçlarında görülürdü. 45 bin kişilik kapasite 70 bin kişiye çıkartılacak" dedi. Berlin'deki bu etkinliğin, Almanya'daki en kalabalık maç seyretme organizasyonu olacağı vurgulandı.

TÜRKİYE'YE SEMPATİ DUYULUYOR

Rbb24 adlı sitede bu durum için "Başkent Berlin'de çok sayıda taraftar Türk Milli Takımı'na sempati duyuyor. Bu iyi haber olsa gerek. Çünkü Türkiye ile Avusturya arasındaki maç ücretsiz televizyonda yayınlanmayacak. Öncesinde Romanya-Hollanda maçı da olacak ama ilgiyi Türkiye maçı çekecek" değerlendirmesi yapıldı. Berlin İçişleri Senatörü Iris Spranger ise "Bu kararın gerekçesi olarak geniş Türk topluluğunu gösterebiliriz. Çok sayıda taraftarlar varı" diye konuştu.