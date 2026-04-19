Spor

Tarihi bonservis! Orkun Kökçü, İngiliz devine gidiyor

Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Orkun Kökçü'ye sürpriz bir talip çıktı. İngiliz devi Manchester United'ın gelecek sezon için Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmayı hedeflediği aktarıldı. Kırmızı-Şeytanlar'ın milli futbolcu için yapmaya hazırlandığı teklif ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ19 Nisan 2026 Pazar 13:15
Beşiktaş'ın sezon başında 30 milyon Euro karşılığında Benfica'da kadrosuna kattığı Orkun Kökçü'ye dev talip çıktı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Premier Lig ekibi Manchester United, milli futbolcuyu gündemine aldı.

Kırmızı-Şeytanlar'ın yaz transfer döneminde Orkun için harekete geçeceği ve yaklaşık 60 milyon euroluk bonservisi gözden çıkardıkları aktarıldı.

DÜNYA KUPASI'NDA İZLENECEK

İngiliz devinin transfer komitesi, Dünya Kupası'nda yıldız oyuncuyu yakın takibe alacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'A ORKUN KÖKÇÜ PİYANGOSU

Beşiktaş yönetiminin ise 60 milyon Euro altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncudan rekor bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Orkun Kökçü bu bedelle transfer olması halinde en çok bonservis bedeli ödenen Türk oyuncu olacak.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon 34 maçta forma giyen yıldız orta saha, 8 gol 9 asistlik performans sergiledi. Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

