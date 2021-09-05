İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2021 Pazar / 28 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3054
  • EURO
    9,9333
  • ALTIN
    488.17
  • BIST100
    1468.67
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu
Spor

Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 669'uncusu düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde Yusuf Can Zeybek'i yenen İsmail Balaban oldu.

AA5 Eylül 2021 Pazar 20:08 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 20:08
ABONE OL

Türk'ün ata sporu güreşin "ilk er meydanı" olarak nitelendirilen ve Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 669.'su düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ödül töreniyle sona erdi.

Recep Gürbüz Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda başpehlivanlık final müsabakasının ardından ödül töreni düzenlendi.

Güreşlerde başpehlivanlığı elde eden İsmail Balaban ile ikinci Yusuf Can Zeybek ve üçüncüler Orhan Okulu ve Kürşat Şevki Korkmaz'a madalya ve kupalarını, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya verdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, diğer protokol üyeleri, birçok yetkili ve güreşsever katıldı.

Törenle altın kemeri takan Balaban, Elmalı Yağlı Güreşleri'nde ilk kez başpehlivanlığı kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.