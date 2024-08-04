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Spor

Tarihi farkla kazandı! Süper Kupa'da şampiyon Beşiktaş

Dün akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı adeta gole boğdu. Siyah beyazlı ekip, maçın ilk 21. saniyesinde başladığı gollerine 90+2'de son verdi ve maçı 5-0 gibi tarihi bir skorla kazandı. İşte detaylar...

Akşam4 Ağustos 2024 Pazar 09:28 - Güncelleme:
Tarihi farkla kazandı! Süper Kupa'da şampiyon Beşiktaş
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Ligin ve kupanın şampiyonunun randevusu adeta golle başladı. Immobile, Nelsson'un ikramıyla 21. saniyede Süper Kupa tarihinin en erken golünü attı. 12'de Icardi, 13'te Kerem'in golünde bayrak kalktı. İlk yarım saat GS rakip ceza sahasına hiç giremedi, şut çekemedi.

Beşiktaş savunmada güven vermese de diriydi. Immobile bağlantıları kurdu. 46'da Mertens ve Kerem çıktı, Barış ve Batshuayi girdi. Kıpırdanma oldu ama 53'te Svensson, Aslan'ın gardını düşürdü. Dakika 75'te Cim-Bom %60 topla oynama oranı yakalasa da 0.42 gol beklentisinde kaldı. 81'de Immobile penaltıyla fişi çekti. 87'de Nelsson atıldı, film koptu. 90+1'de Rafa, 90'2'de Mustafa Hekimoğlu sahne aldı. Kartal 5-0'la kupaya uzandı.

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