Ligin ve kupanın şampiyonunun randevusu adeta golle başladı. Immobile, Nelsson'un ikramıyla 21. saniyede Süper Kupa tarihinin en erken golünü attı. 12'de Icardi, 13'te Kerem'in golünde bayrak kalktı. İlk yarım saat GS rakip ceza sahasına hiç giremedi, şut çekemedi.

Beşiktaş savunmada güven vermese de diriydi. Immobile bağlantıları kurdu. 46'da Mertens ve Kerem çıktı, Barış ve Batshuayi girdi. Kıpırdanma oldu ama 53'te Svensson, Aslan'ın gardını düşürdü. Dakika 75'te Cim-Bom %60 topla oynama oranı yakalasa da 0.42 gol beklentisinde kaldı. 81'de Immobile penaltıyla fişi çekti. 87'de Nelsson atıldı, film koptu. 90+1'de Rafa, 90'2'de Mustafa Hekimoğlu sahne aldı. Kartal 5-0'la kupaya uzandı.