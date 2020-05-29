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Spor

Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin durumu 5 Haziran'da açıklanacak

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin durumunun 5 Haziran'da yapılacak toplantıda belli olacağını açıkladı.

29 Mayıs 2020 Cuma 20:23 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 20:23
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Federasyondan yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileri devam ederken, bu yılki Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin durumu 5 Haziran Cuma günü ele alınacak ve 658 yıllık bir geçmişe sahip tarihi spor organizasyonu hakkında karar verilecek.

Toplantıda, TGF Başkanı Musa Aydın, Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim bir araya gelerek konuyu tüm ayrıntılarıyla değerlendirecek.

Toplantının ardından alınan kararlar basın mensuplarıyla paylaşılacak.

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