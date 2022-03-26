Portekiz'e 3-1 yenilerek tarihi bir fırsatı kaçıran A Milli Futbol Takımı'nda, bazı futbolcuların faturayı sisteme kestiği öğrenildi.

FUTBOLCULARDAN KUNTZ'A UYARI! "BÜYÜK RİSK"

Teknik Direktör Stefan Kuntz'un kamp boyunca denediği üçlü savunmanın sıkıntılarını günlerce dile getirmeye çalışan başta Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder olmak üzere takımın tecrübeli isimlerinin, "Hocam üçlü sisteme karşı değiliz ama bu sistemden dolayı kadrodaki tercihler ve farklılıklar Portekiz maçı öncesi büyük risk" dediği ortaya çıkarken Alman hocanın her defasında "sorumluluk bana ait" karşılığını verdiği ortaya çıktı.

KUNTZ: NE YAPTIĞIMIN FARKINDAYIM

Milli takımın en tecrübeli isimlerinin her toplantıda vurgulamaya çalıştığı, hatta zaman zaman sert tartışmaların bile yaşandığı sistem krizine Kuntz'un, "Portekiz'i geçmenin başka bir çaresi yok. Üçlü savunmalar karşısında sıkıntı yaşayan bir takıma karşı oynayacağız. Ne yaptığımın farkındayım. Yeter ki sizler de sahada elinizden geleni yapmaya çalışın" savunmasını yaptığı öğrenildi.

"HOCA SENSİN AMA..."

Milli takım kaptanlarının ise "Tamam hoca sensin. Ama bu bir final maçı. Risk almak yerine daha garanti oynamak doğru tercih olmaz mı? Bu sistemin aksaklıklarını sahada ciddi şekilde yaşayabiliriz" ifadelerini kullandıkları bildirildi.

"ŞANS AYAĞIMIZA KADAR GELDİ"

Bu durumdan takımın geneli memnun olmasa da sahaya çıkarak ellerinden geleni yapmaya çalışan futbolcuların maçtan sonra kendi aralarında toplantı yaptıkları ve "İlk yarıda skor 2-0'a gelince maç zaten sıkıntıya girdi. İkinci yarı döndürebilirdik, şans da ayağımıza geldi ama olmadı" şeklinde konuştukları da öğrenildi.