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Spor

Tarihi maç öncesi ortalık karıştı! Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat

58 yaşındaki boks efsanesi Mike Tyson, kendisinden 31 yaş küçük Jake Paul ile karşı karşıya geleceği dev maç öncesi ortalık karıştı. Mike Tyson Jake Paul'a tokat attı. Neye uğradığını şaşıran Jake, Mike karşılık vermezken çevredekilerin araya girmesiyle ikili birbirinden uzaklaştırıldı. İşte detaylar...

15 Kasım 2024 Cuma 09:50 - Güncelleme:
Tarihi maç öncesi ortalık karıştı! Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
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Mike Tyson 80 milyon dolarlık maçla ringlere geri dönüyor. 58 yaşındaki boks efsanesi, kendinden 31 yaş küçük Jake Paul ile dövüşecek. Tarihi karşılaşma öncesi tartıya çıkan ikili arasında olay çıktı.

Mike Tyson, Jake Paul ile karşı karşıya geldiği sırada bir anda rakibine tokat attı

Jake Paul, Mike Tyson'a karşılık vermezken çevredekilerin araya girmesiyle efsane boksör Paul'un yanından uzaklaştırıldı.

Tarihi karşılaşma öncesi yaşanan bu olay Mike Tyson-Jake Paul mücadelesine olan heyecan dozunu daha da yükseltti.

Mike Tyson'ın Jake Paul'a tokat atmasının sebebi ise olay anının fotoğraf ve videolarına bakınca ortaya çıktı.

Görüntülerde Jake Paul'un Mike Tyson'ın ayağına bastığı görüldü.

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