Tarihi maç öncesi Ozan Tufan sürprizi! “O harika, ona inanıyorum”

star.com.tr 26 Kasım 2021 Cuma 18:26 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 19:16

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'a kiraladığı Ozan Tufan, hocasının gözüne girmeyi başardı. Ranieri'nin Ozan Tufan'a 13. haftada deplasmanda Leicester City ile oynanacak maçta ilk 11'de forma vermesi bekleniyor. Ranieri, 4-1 kazandıkları Manchester United, maçının ardından milli oyuncu için övgülerde bulunurken, "Benim için o çok iyi bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.

RANIERI, OZAN TUFAN'A İLK 11'DE GÖREV VERECEK

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında deplasmanda Leicester City ile karşılaşacak olan Watford Teknik Direktörü Claudio Ranieri'nin sakatlığını tamamen atlatan Ozan Tufan'a ilk 11'de yer vermesi bekleniyor. Ozan Tufan, ligde oynanan son iki maçta sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Öte yandan 2015-2016 sezonunda Leicester City ile şampiyonluk yaşayan teknik direktör Ranieri'nin deplasmanda alkışlarla karşılanması bekleniyor.

"OZAN TUFAN, HARİKA BİR OYUNCU"

Premier Lig'in 12. Haftasında Manchester United'ı 4-1 mağlup eden Watford'ta teknik direktör Ranieri, maçın ardından Ozan Tufan'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu belirtirken, "O harika, ona inanamıyor." şeklinde konuşmuştu.

OZAN TUFAN'IN WATFORD PERFORMANSI

Watford'un geçtiğimiz yaz transfer döneminde Ozan Tufan'ı Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Milli oyuncu, Watford formasıyla 5 resmi maça çıkarken gol ve asist katkısında bulunamadı.

"TAKIMDAKİ HERKESLE ARAM İYİ"

S Sport'a konuşan Ozan Tufan, "Takımdaki herkesle aram iyi. King'le yemeğe çıkıyoruz, vakit geçiriyoruz, geliyor alıyor sağ olsun. Eşim de burada. Eşim sağ olsun, sürekli geziyoruz. Alıştık İngiltere'ye, bir sorun yok." ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG'DE FUTBOL BİRAZ DURUYOR"



"Süper Lig'de futbol biraz duruyor. Yere yatan futbolcular olsun, zaman geçirme olsun... Premier League'e geldiğimden beri, top taca çıksın diye bazen dua ediyorum nefes almak için. Pozisyon alalım, dinlenelim yok. Sürekli git gel var. Gerçekten zor. İlk birkaç haftadan sonra ben de buna alıştım. Zaman zaman oyun durduğunda ben de reaksiyon veriyorum durduğu için."

"ZOR AMA KEYİFLİ"



"Bazen Süper Lig'i ve başka ligleri izliyorum, futbol çok durunca beğenmemeye başlıyorum. Gözümüz alıştı Premier League'in hızlı oyununa. Zor ama keyifli."