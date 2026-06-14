A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıllık Dünya Kupası hasretini dindirdiği tarihi turnuvadaki Avustralya karşılaşması, Antalya'nın Kaş ilçesinde unutulmaz görüntülere sahne oldu. Milli heyecan, ilçenin simge yapılarından biri olan 2 bin yıllık Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda yüzlerce futbolseveri tek bir yürek haline getirdi.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA MİLLİ MESAİ

Deniz manzarası ve büyüleyici tarihi dokusuyla dikkat çeken antik tiyatro, A Milli Takım'a destek vermek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinden itibaren alanı doldurmaya başlayan yüzlerce futbolsever, tarihi mekana kurulan dev ekranda Dünya Kupası coşkusunu hep birlikte yaşadı.

FİLM FESTİVALİ KAPSAMINDA SPOR VE KÜLTÜR BULUŞMASI

Tarihi ve doğal güzelliklerin iç içe geçtiği bu özel izleme etkinliği, aynı zamanda Kaş Uluslararası Film Festivali programı kapsamında gerçekleştirildi. Sporun birleştirici gücü ile kültürel mirası aynı noktada buluşturan bu organizasyon, 2 bin yıllık antik yapının basamaklarında son derece renkli ve coşkulu atmosferin oluşmasını sağladı.