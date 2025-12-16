Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Brann'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yaparak göz dolduran Talisca, yine 4-0 kazanılan Konyaspor maçının da yıldızı oldu.

Sezon başından bu yana fizik kondisyonunu düzelten Talisca, Konyaspor'a da 2 gol birden atarak son 2 resmi maçtaki gol sayısını 5'e yükseltti.

TALISCA TARİHİ REKORUN KIYISINDAN DÖNDÜ

Öte yandan Talisca, Konyaspor maçında tarihi bir rekorun da eşiğinden döndü. Brann maçındaki hat-trick'in ardından Konyaspor ağlarına da 2 gol gönderen Talisca, Fenerbahçe tarihinde üst üste 2 resmi maçta hat-trick yapan ilk futbolcu ünvanının kıyısından döndü.