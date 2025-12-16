İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7188
  • EURO
    50,2702
  • ALTIN
    5875.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tarihi rekorun kıyısından döndü! Anderson Talisca Fenerbahçe'de ilki gerçekleştiremedi
Spor

Tarihi rekorun kıyısından döndü! Anderson Talisca Fenerbahçe'de ilki gerçekleştiremedi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı maçta 2 gol kaydeden Brezilyalı yıldız Anderson Talisca kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirmenin kıyısından döndü. Anderson Talisca Konyaspor maçında 3 gol atsaydı Fenerbahçe tarihinde üst üste 2 resmi maçta hat-trick yapan ilk futbolcu olacaktı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ16 Aralık 2025 Salı 10:31 - Güncelleme:
Tarihi rekorun kıyısından döndü! Anderson Talisca Fenerbahçe'de ilki gerçekleştiremedi
ABONE OL

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Brann'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada hat-trick yaparak göz dolduran Talisca, yine 4-0 kazanılan Konyaspor maçının da yıldızı oldu.

Sezon başından bu yana fizik kondisyonunu düzelten Talisca, Konyaspor'a da 2 gol birden atarak son 2 resmi maçtaki gol sayısını 5'e yükseltti.

TALISCA TARİHİ REKORUN KIYISINDAN DÖNDÜ

Öte yandan Talisca, Konyaspor maçında tarihi bir rekorun da eşiğinden döndü. Brann maçındaki hat-trick'in ardından Konyaspor ağlarına da 2 gol gönderen Talisca, Fenerbahçe tarihinde üst üste 2 resmi maçta hat-trick yapan ilk futbolcu ünvanının kıyısından döndü.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.