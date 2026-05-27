  • Tarihi transfer geri dönüyor! Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi
Tarihi transfer geri dönüyor! Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi

Fenerbahçe'nin sezon başında Como'ya kiralık olarak gönderdiği 33 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Diego Carlos'un geleceği netleşti. İtalyan basınında yer alan habere göre yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ27 Mayıs 2026 Çarşamba 10:40
İtalya'da kiralık olarak forma giyen Diego Carlos hakkında sıcak bir gelişme ortaya çıktı.

Sarı-Lacivertliler, Ocak 2025'te Diego Carlos'u Aston Villa'dan 11.47 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Kulüp tarihinin en pahalı stoperi olan ve beklentilerin altında kalan Brezilyalı, Eylül 2025'te Como'ya kiralanmıştı.

FENERBAHÇE GERİ DÖNÜYOR!

Nicolo Schira'nın haberine göre Como'da kiralık olarak forma giyen Diego Carlos, kariyerini İtalyan ekibinde sürdürmeyecek. Brezilyalı stoperin Fenerbahçe'ye geri döneceği ifade edildi.

COMO PERFORMANSI

Diego Carlos, Como formasıyla 31 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Piyasa değeri 6 milyon euro olan deneyimli stoperin Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

