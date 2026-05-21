İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2026 Perşembe / 5 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6207
  • EURO
    53,0971
  • ALTIN
    6631.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tarihi transfer yakın! Mohamed Salah, Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi
Spor

Tarihi transfer yakın! Mohamed Salah, Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi

Liverpool'a veda eden Mohamed Salah, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Pek çok takımın ilgi gösterdiği Salah'a Fenerbahçe'nin de teklif götürdüğü öne sürülmüştü. Bu kapsamda İngiliz basını, son dakika gelişmesini resmen duyurdu.

BEYZA NUR YILMAZ21 Mayıs 2026 Perşembe 10:04 - Güncelleme:
Tarihi transfer yakın! Mohamed Salah, Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi
ABONE OL

Fenerbahçe'de gözler haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine çevrilmişken, sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları da devam ediyor.

9 yıldır formasını giydiği Liverpool'a veda eden Mohamed Salah ile temas halinde olan sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi.

Caught Offside'da yer alan habere göre, Mohamed Salah, Fenerbahçe'ye mesaj göndererek transferine yeşil ışık yaktı. Daha önce oyuncuya yıllığı 22 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edilen sarı-lacivertlilerde Ertan Torunoğulları'nın, süreci bizzat yönettiği de belirtildi.

Arabistan ve MLS'ten de talipleri olan Mohamed Salah'ın Dünya Kupası'ndan önce yeni takımını netleştirmek istediği öğrenildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 40 resmi maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 9 asistlik skor katkısı verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

3 kişiyi öldürmüştü! Selektör katliamı saniye saniye görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.