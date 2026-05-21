Fenerbahçe'de gözler haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine çevrilmişken, sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları da devam ediyor.

9 yıldır formasını giydiği Liverpool'a veda eden Mohamed Salah ile temas halinde olan sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi.

Caught Offside'da yer alan habere göre, Mohamed Salah, Fenerbahçe'ye mesaj göndererek transferine yeşil ışık yaktı. Daha önce oyuncuya yıllığı 22 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edilen sarı-lacivertlilerde Ertan Torunoğulları'nın, süreci bizzat yönettiği de belirtildi.

Arabistan ve MLS'ten de talipleri olan Mohamed Salah'ın Dünya Kupası'ndan önce yeni takımını netleştirmek istediği öğrenildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 40 resmi maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 9 asistlik skor katkısı verdi.