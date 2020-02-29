Tarihi yürüyüşe ''dur'' dedi

29 Şubat 2020 Cumartesi22:32 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 22:32

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında lider Liverpool, Watford'a konuk olduğu maçta hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Vicarage Road'da oynanan karşılaşmayı Watford 3-0'lık skorla kazandı ve Liverpool'un 18 maçlık galibiyet ile 422 günlük, 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Liverpool'a galibiyeti getiren goller 54. ve 60. dakikalarda Sarr ile 72. dakikada Deeney'den geldi.

Bu sonucun ardından lider Liverpool, ligde 26 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 79 puana yükseldi. Ligde kalma savaşı veren Watford ise 5 maç sonra kazandı ve 27 puana yükseldi.

Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool evinde Bournemouth ile karşılaşacakken, Watford ise deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak.