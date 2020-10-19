Tarihin en iyi 9. derecesi! Milli yüzücü Emre Sakçı, Budapeşte'de birinci oldu

AA 19 Ekim 2020 Pazartesi 00:37 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 00:39

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden 22 yaşındaki milli sporcu, 25.74'lük derecesiyle birinciliği elde etti.

Tokyo'da gelecek yıl düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'ye temsil edecek Emre Sakçı, olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan Büyük Britanyalı Adam Peaty'yi geride bıraktı. Peaty, 26.06'lık derecesiyle yarışta ikinci sırada kaldı. Öte yandan Emre Sakcı, Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 metre kurbağalamada 25.74'lük derecesiyle ilk sırayı alırken tarihin en iyi 9. derecesini yaptı.