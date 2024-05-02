İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2024 Perşembe / 24 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3863
  • EURO
    34,796
  • ALTIN
    2404.36
  • BIST100
    10189.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tarihin en kötü sezonu! Beşiktaş'ta istatistikler dibi gördü
Spor

Tarihin en kötü sezonu! Beşiktaş'ta istatistikler dibi gördü

Beşiktaş bu sezon yalnızca şampiyonluk yarışının uzağında kalmadı elde ettiği istatistiklerle tarihinin en kötüsünü gördü. Siyah beyazlı ekip, pozisyonları sonuçlandırmada %7.2'lik oranıyla son 12 yılın en kötü karnesini ortaya koydu. İşte detaylar...

Sabah2 Mayıs 2024 Perşembe 10:32 - Güncelleme:
Tarihin en kötü sezonu! Beşiktaş'ta istatistikler dibi gördü
ABONE OL

Avrupa'ya erken havlu atan ve zirvenin çok gerisindeki Beşiktaş'ta bu sezon işler yolunda gitmiyor.

Fenerbahçe yenilgisiyle ligde 3.'lük yarışını da zora sokan siyah-beyazlıların pozisyonları gole çevirme değeri iç açıcı değil.

Geride kalan 34 haftada rakip kalelere yolladığı 623 şutun 454'ünde çerçeveyi bulan Kartal, %7.2'lik başarı sağlayabildi. Takım bu karnesiyle ligde son 12 yılın en kötü performansını ortaya koydu.

ÖNEMLİ GOL AYAKLARINA RAĞMEN...

Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy gibi önemli gol ayaklarına sahip olmasına karşın değerlendirme açısından sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın karnesi, bir sezonda %11,1'den 7,2'ye (%65 gerileme) çakıldı.

Tarihinin en kötü dönemini geçiren siyah beyazlı ekip, bu değeriyle ligde 14. sırada kaldı. Beşiktaş'ın arkasında ligden düşen İstanbulspor (%5.7), kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor (%6.4), Samsunspor (%6.4) ve Kayseri (%6.9) gibi takımlar bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.