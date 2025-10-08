Al Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"ÇOK FAZLA DEĞİL"

40 yaşındaki yıldız futbolcu, "Birkaç yıl daha oynamaya devam etmek istiyorum ama çok fazla değil." dedi.

"İYİ İŞ ÇIKARIYORUM"

Sözlerine devam eden Ronaldo, "Dürüst olmak gerekirse, hala iyi işler çıkarıyorum. Kulübüme ve milli takıma yardımcı oluyorum. Neden devam etmeyeyim? Emekli olduğumda, her şeyimi verdiği için tatmin olmuş olarak bırakacağımdan eminim." diye konuştu.

TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Cristiano Ronaldo, dikkat çeken bir alanda ilki yaşayarak tarihe geçti. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen ve kazandığı yıllık ücretle çok konuşulan Ronaldo, tarihin ilk milyarder futbolcusu unvanını aldı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Cristiano Ronaldo, 1,4 milyar dolarlık net servetiyle ilk milyarder futbolcu oldu.

Al-Nassr ile 400 milyon doları aşan sözleşmesi bulunduğu iddia edilen Portekizli efsane, ciddi sponsorluk gelirleriyle de gelirini arttırıyor. Haberde, Ronaldo'nun servetinde en büyük payı futbolculuk kariyerinde aldığı maaşların oluşturduğu belirtildi. Bu dilimde en büyük pay sahibinin de kariyerinin sonlarında gittiği Suudi Arabistan takımı Al-Nassr olduğu kaydedildi.

550 MİLYON DOLAR

Ronaldo'nun, 2002 ile 2023 yılları arasında 550 milyon doların üzerinde maaş geliri elde ettiği ifade edilirken sponsorluk anlaşmalarıyla da 175 milyon doların üzerinde bir katkı sağladığı belirtildi.

RAKİBİ LIONEL MESSI

Cristiano Ronaldo'nun bu alandaki en yakın rakibi de Lionel Messi oldu. Messi'nin, kariyeri boyunca 600 milyon doların üzerinde vergi öncesi maaş kazandığı söylenirken bu rakamın içinde 2023'ten itibaren garantili yıllık maaşı olan 20 milyon doların da bulunduğu aktarıldı.