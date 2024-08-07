Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i karar setine giden maçta 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihinde ilk kez olimpiyat yarı finaline yükseldi. Küba asıllı yıldız oyuncumuz Melissa Vargas, 42 sayıyla efsanevi bir performans sergiledi ve maçın en skorer ismi oldu. Vargas, CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan ile oynadığımız finalde de 41 sayılık performansıyla zaferin baş mimarlarından olmuştu. Çin'de ise Li Yin Yin, güçlü oyunuyla takımımıza zor anlar yaşattı...

YİNE GERİDEN DÖNMEYİ BİLDİK

Karşılaşmaya etkili başlayan Çin, ilk sette zaman zaman bulduğu sıfıra karşı serilerle üstünlüğü elinde tuttu. İlk sette üç kez beraberliği yakalamayı bilsek de 25-23 Çin'in galibiyetiyle sonuçlandı. Oldukça iyi başladığımız ikinci sette ise Vargas, Hande ve Zehra parladı. 7 sayıya kadar farkı bulduğumuz seti, Meliha'nın da sayılarıyla 25-21 üstünlükle kapatmayı bilip durumu 1-1'e getirdik. Vargas ve Ebrar ile doğru oyunları bulan Ay-Yıldızlılarımız, 24-24'e gelen üçüncü seti de 26-24 kazanarak toplamda 2-1 öne geçmeyi bildi.

KARAR SETİNDE HATA YAPMADIK

Dördüncü set, ilk sette olduğu gibi Çin fırtınasıyla başladı... Set ortalarında farkı 9 sayıya kadar taşıyan Çin'e Meliha, Derya ve Vargas ile karşı koysak da set sonunu hatasıza yakın oynayan rakip, 25-21 ile durumu 2-2'ye getirdi. Karar setinde ise iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başladı. Millilerimiz setin ortalarına 8-7 önde girse de Çin de oyuna dahil olmayı bildi. Son ana kadar çekişmeli geçen karar setini, Elif Şahin'in son sayısıyla 15-12; maçı ise 3-2 kazanan Ay-Yıldızlılarımız, olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi...