İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2026 Pazartesi / 22 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6241
  • EURO
    51,7476
  • ALTIN
    7061.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tarık Biberovic 21 sayıyla maça damga vurdu! Potada derbinin kazananı Fenerbahçe Beko
Spor

Tarık Biberovic 21 sayıyla maça damga vurdu! Potada derbinin kazananı Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 79-77 mağlup etti. Tarık Biberovic, kaydettiği 21 sayı ile galibiyete damga vurdu. İşte detaylar...

AKŞAM9 Şubat 2026 Pazartesi 09:25 - Güncelleme:
Tarık Biberovic 21 sayıyla maça damga vurdu! Potada derbinin kazananı Fenerbahçe Beko
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 79-77 yendi. Mücadeleye iyi başlayan taraf Sarı-Kırmızılılar oldu. 5. dakikada 13-2 üstünlük sağlayan Cim-Bom, ilk çeyreği 20-13 üstün bitirdi. İkinci periyotta hücumda başarılı olan Fenerbahçe, farkı 1 sayıya kadar indirdi ve soyunma odasına 33-32 ile gitti.

Sarı-Lacivertliler, ikinci yarıya maçta ilk kez öne geçerek (34- 33) başladı. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreğin son dakikalarında üst üste üçlükler bulan Galatasaray, final periyoduna 57- 52 önde girdi. Son çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, sert savunmayla birlikte 72-62 öne geçmeyi bildi. Ancak Kanarya son bölümde üstünlüğünü koruyamadı. İvme yakalayan G.Saray bitime 41 saniye kala 74-75 öne geçti. Taraftarının desteğini alan Fenerbahçe, parkeden 79-77 galip ayrıldı. Milli basketbolcu Tarık Biberovic, kaydettiği 21 sayı ile galibiyete damga vurdu.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala: Duvarın altında kalmaktan son ada kurtuldular

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.