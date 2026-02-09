Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 79-77 yendi. Mücadeleye iyi başlayan taraf Sarı-Kırmızılılar oldu. 5. dakikada 13-2 üstünlük sağlayan Cim-Bom, ilk çeyreği 20-13 üstün bitirdi. İkinci periyotta hücumda başarılı olan Fenerbahçe, farkı 1 sayıya kadar indirdi ve soyunma odasına 33-32 ile gitti.

Sarı-Lacivertliler, ikinci yarıya maçta ilk kez öne geçerek (34- 33) başladı. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreğin son dakikalarında üst üste üçlükler bulan Galatasaray, final periyoduna 57- 52 önde girdi. Son çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, sert savunmayla birlikte 72-62 öne geçmeyi bildi. Ancak Kanarya son bölümde üstünlüğünü koruyamadı. İvme yakalayan G.Saray bitime 41 saniye kala 74-75 öne geçti. Taraftarının desteğini alan Fenerbahçe, parkeden 79-77 galip ayrıldı. Milli basketbolcu Tarık Biberovic, kaydettiği 21 sayı ile galibiyete damga vurdu.