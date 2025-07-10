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Spor

Tarık Biberovic 3 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Beko, milli basketbolcu Tarık Biberovic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 21:37 - Güncelleme:
Tarık Biberovic 3 yıl daha Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda milli oyuncu Tarık Biberovic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mız, Fenerbahçe ailesine 2018 yılında katılan ve ekibimizin en önemli parçalarından biri haline gelen Tarık Biberovic ile üç yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır." denildi.

24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde 9,7 sayı, 3,4 ribaunt, 1,6 asist ortalamalarıyla oynadı.

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