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Spor

Tarık Biberovic: Bizim için Partizan maçı çok önemli

Fenerbahçe Beko'da forma giyen milli oyuncu Tarık Biberovic, “Bizi çok önemli 2 maç bekliyor. Önce Partizan'a gidiyoruz. Ardından Anadolu Efes ile oynayacağız. Partizan çok zor bir deplasman olacak. Partizan'ın atmosferinin nasıl olduğunu biliyorsunuz zaten. Bizim için çok önemli bir maç. Hem öz güvenimiz hem de sıralama için. En iyi şekilde o deplasmana gideceğiz' dedi.

DHA26 Aralık 2024 Perşembe 10:21 - Güncelleme:
Tarık Biberovic: Bizim için Partizan maçı çok önemli
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Fenerbahçe Beko'da forma giyen milli oyuncu Tarık Biberovic, İNO Barstow Okulları "İlham Verenler Konferansı'nda gençlerle bir araya geldi. Çocukluğundan, profesyonel kariyerine uzanan yol ile alakalı soruları yanıtlayan Tarık, gençlerle de fotoğraf çektirip imza dağıttı. Konferansın ardından Tarık Biberovic, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin ligdeki durumu hakkında konuşan Tarık Biberovic, "Ligde tek bir maç kaybettik. Onda da çok sakatımız olduğu için alamadığımız bir maçtı. Ama ondan sonra toparladık ve lider olduk. İnşallah aynı şekilde devam edebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

'SAKATLIKLAR YAŞADIĞIMIZ İÇİN RİTMİMİZ BOZULDU'

Yaşanan sakatlıkların takım performansını da etkilediğini ifade eden 23 yaşındaki oyuncu, "Bildiğiniz gibi EuroLeague çok zor. Herkes herkesi yenebilecek durumda. Biz de sezona çok iyi bir şekilde başladık. Maalesef sakatlıklar yaşadığımız için ritmimiz bozuldu ve son 5 maçta 1 galibiyet alabildik. İnşallah toparlayacağız ve daha iyi bir şekilde oynayacağız" yorumlarında bulundu.

Fırsat geldiğinde en iyisini verdiğini ifade eden genç forvet, "Bizim sistemimiz çok iyi olduğu için her oyuncu kendi yeteneğini gösterebilecek durumda. Ben de fırsatımı en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. En iyi şekilde oynamaya da devam edeceğim" dedi.

'BİZİM İÇİN PARTIZAN MAÇI ÇOK ÖNEMLİ'

EuroLeague'in 18'inci haftasında deplasmanda oynayacakları Partizan maçını değerlendiren Tarık, "Bizi çok önemli 2 maç bekliyor. Önce Partizan'a gidiyoruz. Ardından Anadolu Efes ile oynayacağız. Partizan aslında formda değil. Onlar da EuroLeague'de son 2 maçı kaybettiler ama önceki haftalara bakarsanız 5 maç üst üste aldılar. O yüzden Partizan çok zor bir deplasman olacak. Partizan'ın atmosferinin nasıl olduğunu biliyorsunuz zaten. Bizim için çok önemli bir maç. Hem öz güvenimiz hem de sıralama için. En iyi şekilde o deplasmana gideceğiz. Anadolu Efes maçı da aynı şekilde" ifadelerinde bulundu.

'ONLARLA BİRLİKTE ALTINCI OYUNCU OLARAK SAHAYA ÇIKIYORUZ'

Fenerbahçe taraftarına her koşulda takımı desteklediklerinden dolayı teşekkür eden genç oyuncu, "Bizim camiamız gibisi yok. Bizi sonuna kadar destekliyorlar. Kazansak da kaybetsek de sonuna kadar bizim yanımızdalar. Onlarla birlikte altıncı oyuncu olarak sahaya çıkıyoruz. O yüzden onlara ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Sonuna kadar da bizleri desteklemelerini istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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