Spor

Tarık Biberoviç: Bütün takımla gurur duyuyorum

A Milli Basketbol Takımı'nda attığı 22 sayıyla Sırbistan galibiyetinin baş faktörlerinden olan Tarık Biberoviç, maç sonrası yaptığı açıklamada, 'Bütün takımla gurur duyuyorum. İnşallah en hızlı şekilde toparlanıp ikinci maçı da alacağız.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ28 Şubat 2026 Cumartesi 00:26 - Güncelleme:
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup karşılaşmasında deplasmanda karşılaştığı Sırbistan'ı 82-78 mağlup ederek grup liderliği için önemli bir adım attı. Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberoviç ise, kritik anlarda sorumluluk alarak galibiyette önemli rol oynadı.

"TEK DÜŞÜNDÜĞÜM ŞEY KAZNAMAKTI"

25 yaşındaki kısa forvet, maçı "Çok zor bir mücadeleydi. Takımımızı tebrik ediyorum, yürekli oynadık." şeklinde yorumladı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Tarık Biberoviç, "Elhamdülillah. Oldukça yorgundum ama bu anlarda yorgun hissetmiyorsunuz. Tek düşündüğüm şey kazanmaktı. Takım arkadaşlarım ve hocalarım bana güvendi. Son topları bana teslim etti ve ben onları sayıya çevirdiğim için çok mutluyum. Bütün takımla gurur duyuyorum. İnşallah en hızlı şekilde toparlanıp ikinci maçı da alacağız." dedi.

34 dakika parkede kalan Tarık Biberoviç, maçı 22 sayı, 3 asist ve 3 ribaund ile tamamladı.

  • Tarık Biberoviç
  • Milli Basketbol Takımı
  • Sırbistan galibiyeti

