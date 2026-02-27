İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2026 Cuma / 11 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9545
  • EURO
    51,9591
  • ALTIN
    7326.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tarık Çetin: Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum
Spor

Tarık Çetin: Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum

Tarık Çetin, eksik kadroya rağmen sahada özveriyle mücadele ettiklerini ve bir ara tura inandıklarını söyledi. Tecrübeli kaleci ayrıca taraftar desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

HABER MERKEZİ27 Şubat 2026 Cuma 01:24 - Güncelleme:
Tarık Çetin: Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum
ABONE OL

Avrupa'da ilk sınavını Nottingham Forest deplasmanında veren Fenerbahçe kalecisi Tarık Çetin, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Tarık Çetin "Buraya gelirken çok sakat oyuncumuz vardı. Maça çıkarken keyif almak için sahaya çıktık. Bu kadar eksik olmamıza rağmen özveriyle mücadele ettik. 2-0'dan sonra tura inandık açıkçası. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

Taraftarların desteği hakkında açıklama yapan 29 yaşındaki kaleci "Taraftarımıza bir parantez açmak istiyorum. Bizi son dakikaya kadar çok iyi desteklediler, hiç susmadılar." ifadelerini kullandı.

Performansı hakkında övgü dolu sözler üzerine Tarık Çetin "Öncelikle her an kaleci mevkisinde, uzun süre şans bulamayınca ve tekrar şans bulunca ilk başta zorlanıyorsunuz ama antrenmanlarda ekstra çalışarak, ekstra antrenmanlar yaparak açığımı kapatmaya çalıştım. Eksiklerim üzerine çok çalışıyorum. Umarım daha iyi yardımcı olurum takımıma." açıklamasını yaptı.

Bu arada karşılaşma sonrası Vitor Perreira, Tarık Çetin'i performansından dolayı kutladı

ÖNERİLEN VİDEO

Eşini mağazanın ortasında darp etti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.