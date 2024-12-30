Tarık Çetin: Yeni yılda galibiyetle camiamızı mutlu etmek istiyoruz

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 18'inci haftasında 3 Ocak Cuma günü saat 20.00'de sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde maç hazırlıklarını sürdüren Yeşil- Mavili ekip, antrenmana ısınma hareketiyle başlayıp, istasyon çalışması ile devam etti. İlk 15 dakikası basına açık olan idman öncesi Çaykur Rizespor'un deneyimli file bekçisi Tarık Çetin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni yılın ilk maçında Cuma günü Beşiktaş ile karşı karşıya geleceklerini söyleyen Çetin, "Cuma günü sahamızda Beşiktaş ile oynayacağımız maça odaklanmış durumdayız. Kendi sahamızda seyircimizin önünde oynadığımız hiçbir maç için zor diyemem. Maçın son anına kadar skor ne olursa olsun bizi desteklemelerini istiyoruz. Yeni yıla ilk maçta galibiyet alıp hem taraftarımızı hem de camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Kendimize en iyi ve güzel şekilde hazırlamak için hocamızla hazırlanıp karşılaşmaya o şekilde çıkıyoruz" diye konuştu.

'GRİBİC İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ'

Göztepe maçında sakatlanan kaleci Grbic'in sağlık durumunu iyi olduğunu söyleyen Tarık Çetin, "Takım arkadaşım Grbic ile de çok iyi anlaşıyoruz. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Arkadaş olarak gayet pozitif birisi olduğunu söyleyebilirim. Kendisiyle iletişim kurabiliyorum. İnişli çıkışlı performanslarımız oldu ama tamamen odaklandığımız konu ligin sonu. Ligin sonunda Çaykur Rizespor en üst sıraları hedefleyen ısrarlı bir takım olma profilini sunmak istiyoruz. İzleyenler için futbol açısından da keyif vermek istiyoruz. Maç maç bakıyoruz. Hocamız da bunu söylüyor. Galibiyetler, taraftarımızla bütünleştikten sonra geleceğini düşünüyorum. Onların desteği bizim için çok önemli. Bütün maçlarda en iyi sonuçları aldıktan sonra inşallah gerçekleşeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.