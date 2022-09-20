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Spor

Tarsus Belediyesi, Kadınlar Federasyon Kupası'nda şampiyon oldu

Tarsus Belediyesi, Kadınlar Federasyon Kupası final mücadelesinde Elazığ İl Özel İdare'yi 54-51 yenerek şampiyon oldu.

IHA20 Eylül 2022 Salı 00:32 - Güncelleme:
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Eskişehir'in ev sahipliğini yaptığı Kadınlar Federasyon Kupası finalinde Elazığ İl Özel İdare'yi 54-51'lik skorla mağlup eden Tarsus Belediyesi şampiyonluğa ulaştı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan final müsabakasında Elazığ İl Özel İdare ile Tarsus Belediyesi karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısını Elazığ ekibi 27-26'lık skorla önde tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısında Tarsus Belediyesi üstünlüğü kurarak parkeden 54-51'lik skorla galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. Final maçını Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı ve TBF yöneticileri takip etti.

Kadınlar Federasyon Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Tarsus Belediyesi'ne şampiyonluk kupası ile madalyalarını TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Dinçer ve Lize Karaboğa Kaptan takdim etti.

Final oynama başarısı gösteren Elazığ İl Özel İdare'ye ikincilik şilti ve madalyalarını TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı sundu.

  • Kadınlar Federasyon Kupası
  • Tarsus Belediyesi
  • Elazığ İl Özel İdare

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