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Spor

Tarsus İdman Yurdu Başkanı Şahin Harun Kırbıyık görevi bıraktı

TFF 2. Lig takımlarından Tarsus İdman Yurdu'nda başkan Şahin Harun Kırbıyık ve 4 yönetim kurulu üyesinin istifa ettiği duyuruldu.

AA21 Şubat 2022 Pazartesi 18:46 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 18:46
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'nun başkanı Şahin Harun Kırbıyık ve 4 yönetim kurulu üyesi istifa etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Tarsus ekibinin sezona büyük umutlarla başladığı ifade edildi.

Başkan Kırbıyık'ın fedakarlıklarına rağmen takımın beklenen başarıyı gösteremediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Başkanımız sağlık sorunları ve işerinin yoğun olmasını sebep olarak göstererek, noter aracılığıyla istifasını göndermiştir. Bizler tekrar aramıza döner düşüncesiyle yaptığımız yönetim kurulu toplantısında istifasını kabul etmemiştik. Ancak 4 arkadaşımızın daha istifaları söz konusu oldu. Yönetim kurulumuz tarafından yapılan toplantıda Kırbıyık ve diğer arkadaşlarımızın istifaları kabul edilmiştir.
  • Şahin Harun Kırbıyık
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