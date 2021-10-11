Star.com.tr 11 Ekim 2021 Pazartesi 12:52 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 12:52

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımı Tarsus İdman Yurdu'nun başkanı Şahin Kırbıyık, takımının Uşakspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası futbolcularına yönelik çok sert ifadeler kullandı.

Sarı lacivertli futbolcular hakkında hakarete varan sözler sarf eden Başkan Şahin Kırbıyık'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Verdiğim onca paraya inek alsaydım, memleketime sütünü bedava dağıtsaydım memleket ihya olurdu. Eşşek alsaydım, kargo kurardım, yedikleri içtikleri haram olsun. Eşşek değil, inek değil bilin bakalım bu ne?"

Tarsus İdman Yurdu, dün akşam konuk ettiği Uşakspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Yılmaz Basravi'nin 14. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi takım üstünlüğünü koruyamamış ve 80. dakikada Yasin Ozan'ın golüyle sahadan 1 puanla ayrılmıştı.

ERGÜN PENBE GİTTİ, HÜSEYİN KALPAR GELDİ

Sezona Ergün Penbe ile başlayan Tarsus temsilcisi yaklaşın iki hafta önce Penbe ile yollarını ayırmış ve teknik direktörlük görevine Hüseyin Kalpar'ı getirmişti.

Tarsus İdman Yurdu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 6 maçta topladığı 8 puanla 11. sırada yer alıyor. 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Tarsus, 5 gol atarken kalesinde de 5 gol gördü.