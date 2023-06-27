Tarsus İdman Yurdu'nda İbrahim İnan dönemi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan 3. Lig'e düşen Tarsus İdman Yurdu, yeni sezon için çalışmalara başladı. Tarsus İdman Yurdu Kulüp Başkanı Cem Kavalcı, geçen sezonda maddi ve manevi olarak zor günler geçirdiklerini, yeni sezonda aynı sıkıntıları yaşamamak adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kavalcı, "Tarsus İdman Yurdu'muzda Teknik Direktörlük görevine İbrahim İnan hocamız getirilerek anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmanın takımımız ve hocamız adına hayırlı olmasını diliyoruz. Anlaşma sonrasında hocamız ile yönetim kurulumuz kurulacak futbolcu ekibi için durum değerlendirmesi yaparak, fikir alışverişinde bulunmuştur. Güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen takımımız bu konuda çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir" dedi.

Teknik Direktör İbrahim İnan, gençlerin önünü açmak için mücadele edeceklerini ifade ederek, "Tarsus İdman Yurdu takımımızda yetenekli futbolcularımızı kazanmak anlamında yetersiz kalınmıştır. Gençlerimizi doğru değerlendiremedik. Bu sezon önceliğimiz iyi bir ekip kurarak başarıya emin adımlarla gitmek olacaktır. Tarsus İdman Yurdu taraftarları yanımızda oldukça başaramayacağımız hiçbir şey olmayacaktır. 'Vefa' örneği gösterecek bir ekiple 'Feda' edilecek zamanlarla başarı kaçınılmaz olacaktır" şeklinde konuştu.