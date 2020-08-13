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Spor

Tarsus İdman Yurdun'da Serhat Servet Dövenci dönemi

Tarsus İdman Yurdu Olağan Genel Kurulu Toplantısında başkanlığı Serhat Servet Dövenci kazandı. Dövenci 58 üyenin oy kullandığı seçimlerde tek listeyle seçimi kazandı.

DHA13 Ağustos 2020 Perşembe 21:36 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 21:36
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TFF 2’nci Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Olağan Genel Kurulu Toplantısı sonunda başkanlığa Serhat Servet Dövenci getirildi.

Tarsus İdman Yurdu Olağan Genel Kurulu Toplantısı bugün Tarsus Belediyesi Nikah Salonu’nda düzenlendi. Divan başkanlığını Cumali Yağcı, katiplikleri ise Salih Erdoğan ve Zafer Yıldırım’ın yaptığı olağan kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 

Gündem maddelerinin okunup, ibraz edilmesinin ardından tek listeyle seçimlere gidildi. 58 üyenin oy kullandığı seçimlerde, Serhat Servet Dövenci kulüp başkanlığına seçildi. Bir önceki dönem kulüp başkanı Musa Atay yeniden listede yer aldı. 

Yeni görevine seçilen başkan Dövenci, Mersin’i üst liglerde temsil eden tek takımın Tarsus İdman Yurdu olduğunu hatırlatarak, “Bu kulübü daha iyi noktalara getirebilmek adın çalışacağız. Bunun için el birliği ile hareket etmemiz gerekiyor. İnanıyorum ki bunu başaracağız” dedi.

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