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Spor

Okan Buruk: Tartışılacak bir kırmızı kart

Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklama yaptı.

Haber Merkezi29 Mart 2025 Cumartesi 23:29 - Güncelleme:
Okan Buruk: Tartışılacak bir kırmızı kart
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Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklama yaptı. Buruk, kırmızı kart pozisyonuna da değindi.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"10 kişi kaldık. Tartışılacak bir pozisyon. Hakemin kararı doğru muydu, VAR karışabilir miydi bilmiyorum. Bunu bekliyorduk."

"Beşiktaş için 3.'lük yarışında kritik bir maçtı, belki de sezonu kurtaran bir maç. Galatasaray'ı yenmek büyük bir motivasyon, bu motivasyonla oynadılar."

"Taraftarımız merak etmesin. Şampiyon olacağız. Hep birlikte kutlama yapacağız. Kafalarında hiç soru işareti olmasın. Sahada daha çok kalacağız ve daha iyi olacağız. Her şeye rağmen şampiyon olacağız inşallah."

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