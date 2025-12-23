İSTANBUL 13°C / 8°C
Spor

Tartışma konusu oldu! İspanya'da gündem Arda Güler'in maaşı

Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesinin ardından Real Madrid'in önemli isimlerinden biri olan milli futbolcu Arda Güler bu kez performansıyla değil aldığı maaşla gündem oldu. Genç yıldızın maaşı, Barcelona forması giyen Fermin Lopez'in kazancıyla karşılaştırıldı. İşte detaylar...

23 Aralık 2025 Salı 15:32
Tartışma konusu oldu! İspanya'da gündem Arda Güler'in maaşı
ABONE OL

Xabi Alonso döneminin ardından Real Madrid'de önemli bir rol üstlenen ve başarılı bir sezon geçiren Arda Güler, bu kez performansıyla değil, kazancıyla Barcelona'nın genç yıldızı Fermin Lopez ile karşılaştırıldı.

İspanyol basınından El Plural'in haberine göre, Arda Güler'in yıllık brüt geliri 5,2 milyon euro seviyesinde. Haberde, "Kendini henüz ispat aşamasında olan bir futbolcu için oldukça yüksek bir ücret" değerlendirmesine yer verildi.

Barcelona altyapısından yetişen Fermin Lopez'in ise yıllık brüt maaşının 4 milyon euro olduğu belirtildi. Arda Güler ile Fermin arasındaki maaş farkının dikkat çekici olduğu vurgulanırken, bu durumun Barcelona'nın izlediği ücret politikasından kaynaklandığı ifade edildi. Haberde şu görüşlere yer verildi:

"İki kulüp arasındaki ayrım yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda semboliktir. Real Madrid, genç oyuncularını en baştan rekabetçi ücretlerle kadrosuna katar ve sözleşmeleri; pazarlama, uluslararası tanıtım ve ileride olası bir satış gibi unsurları da kapsayan uzun vadeli bir yatırım olarak görür. Son yıllarda yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle Barcelona ise özellikle La Masia veya rezerv ekipten çıkan futbolcular için daha sınırlı bir maaş yapısını tercih etmektedir."

FERMİN LOPEZ'İN PERFORMANSI

Fermin Lopez, bu sezon Barcelona formasıyla 18 karşılaşmada görev aldı ve 7 gol ile 4 asistlik katkı sağladı. İspanyol futbolcunun piyasa değerinin 70 milyon euro olduğu belirtiliyor.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Arda Güler ise Real Madrid'de 31 maçta 4 gol atıp 9 asist yaptı. 20 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösteriliyor.

