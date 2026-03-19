UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Liverpool'a konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısında Liverpool, tartışmalı bir pozisyonun ardından penaltı kazandı.
Ceza sahası içerisinde Dominik Szoboszlai yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Pawel Raczkowski, direkt penaltı noktasını gösterdi.
Galatasaray penaltıya itiraz ederken, topun başına geçen Mohamed Salah, Uğurcan Çakır'ı geçemedi.
Karşılaşma boyunca çok kritik kurtarışlar yapan milli file bekçisi, penaltıda da gole izin vermedi.